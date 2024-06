Der „Kurz-Verstorbene“ ist zurück auf der EM-Bühne

„Das waren schreckliche Momente – wir wussten nicht, ob er stirbt oder nicht“, erzählt Stürmer Yussuf Poulsen. Ein Moment, in dem sich Sekunden wie Minuten, Minuten wie eine halbe Ewigkeit anfühlten. In dem ganz Dänemark die Luft anhielt, die Fußball-Welt still stand und gebannt nach Kopenhagen blickte.