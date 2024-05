Rosie Huntington-Whiteley heizt mit Nacktfoto ein

Heißer Nackt-Pic in Cannes

Auf einem Bild, dass die 37-Jährige in ihrer Story postete, rekelte sich die Blondine auf ihrem Bett im Hotelzimmer und blickte lasziv in die Kamera. Ein anderes Bild, das sie in ihrer Instagram-Fotostrecke mit einband, fokussierte sich ganz auf die Kehrseite der Beauty. „Morgen in Cannes“, betitelte sie die Fotostrecke.