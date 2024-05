Babler will sozial für jede Altersgruppe sein

SPÖ-Chef Andreas Babler hat am Mittwoch in einer Pressekonferenz eine „Zukunftsgarantie für alle Generationen“ in Aussicht gestellt, sollten die Sozialdemokraten den Sprung in die nächste Bundesregierung schaffen. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Sozialistischen Jugend, Paul Stich, und der oberösterreichischen Pensionistenverband-Präsidentin Birgit Gerstorfer sprach er sich gegen ein Ausspielen von Jung und Alt, für Kinderrechte und gegen Pensionskürzungen aus.