Jugendbanden Symptom gesellschaftlicher Krankheit

Jugendliche zwischen Realitäten

In vielen Communitys würde Ehre eine große Rolle spielen. Die Jugendlichen, so beschrieb es Saric, befinden sich im Spannungsfeld unterschiedlicher Realitäten. Da ist einerseits die österreichische Mehrheitsgesellschaft, in der die Burschen vielleicht nicht alles bekommen haben, was sie brauchen. Und dann gibt es Communitys, also Gemeinschaften, in die sie sich zurückziehen, häufig mit traditionellen, patriarchalen Strukturen und Geschlechterrollen: Mädchen bekommen Vorschriften, wie sie sich zu verhalten oder zu kleiden haben, und auch Burschen müssen vorgeschriebene Rollen, Saric nannte sie „ehrhaft“, erfüllen.