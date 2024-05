SPÖ-Kampagne gegen Schilling? Jetzt spricht Babler

„Es gehen halt alle Gerüchte auf wenige Personen zurück, die der SPÖ zuzuordnen sind“, meinte Voglauer weiter, Sie erwähnte etwa, dass in der Causa immer wieder ein früheres SPÖ-Mitglied vorkomme. Zudem stellte Voglauer unter anderem eine Verbindung zwischen einem in der gesamten Causa auftauchenden Aktivisten und dem roten EU-Spitzenkandidaten Andreas Schieder her, indem sie darauf verwies, dass beide in der SPÖ Penzing aktiv gewesen seien.