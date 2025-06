Darum waren so viele Fußballer beim Barcelona-GP

Fast die gesamte englische Fußball-Nationalmannschaft machte am Sonntag einen Abstecher zur Formel 1. Welche Verbindung Harry Kane, Jude Bellingham & Co. zum Motorsport haben, was FIFA-Präsident Gianni Infantino von den Veranstaltungen hält. Plus: welcher Fauxpas sich bei Robert Lewandowski einschlich, der die Zielflagge schwenkte.