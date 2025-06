ÖVV-Frauen zwingen Island mit 3:0 in die Knie

Zwei Wochenenden bzw. vier Spiele werden von jedem dieser Truppen noch bestritten, die Top zwei der insgesamt neun Teams spielen Ende Juni in einem Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die Golden League. Für die Österreicherinnen geht es am nächsten Wochenende auf den Färöer gegen Nordmazedonien und erneut gegen das Gastgeber-Team (jeweils 18.00 Uhr MESZ). Am Freitag und Sonntag der Woche darauf wird in Amstetten gegen Lettland und die Schweiz gespielt. Die ÖVV-Männer beginnen am nächsten Samstag und Sonntag in Luxemburg gegen Island und Luxemburg.