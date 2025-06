Deutscher Sieg bei Austrian Alpine Open

Der Tiroler konnte am Schlusstag vor den Augen von Promis wie Salzburg-Goalie Alexander Schlager, Ex-Ski-Ass Michael Walchhofer oder Ex-Tennisstar Tommy Haas nicht mehr ganz an seine Leistungen von Freitag und Samstag anknüpfen. Mit einer 72er-Runde rutschte Steinlechner vom siebenten Rang noch um 15 Positionen zurück. „Spielerisch war es heute nicht mein bestes Golf, aber ich bin nicht unzufrieden“, meinte der 25-jährige Newcomer, der normalerweise eine Stufe weiter unten auf der Challenge Tour spielt. „In der ersten Runde finde ich einige Dinge, die besser hätten laufen können, heute auch. Ich weiß ja, was ich spielen kann. Ich kann schon noch mehr“, so Steinlechner, der mit fast 26.000 Euro sein bisher größtes Preisgeld kassierte.