Popstar Nena als „Sponsor“ für Bezirksliga-Kicker

Neben „99 Luftballons“ lautet einer ihrer zahlreichen Hits „Wunder gescheh’n“. Auf ein solches hofft im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd das Schlusslicht Pichl, das den Klassenerhalt am 28. Juni auch gemeinsam mit Musik-Star Nena feiern würde. Denn Pichl engagierte die deutsche Popsängerin für das Heimspiel-Open-Air, das der Klub veranstaltet. „Wir machen das Ganze natürlich nicht, weil wir in den paar Wochen Sommerpause nichts zu tun haben, sondern um Einnahmen zu erzielen. Das Event ist für uns wie ein großer Sponsor“, sagt Langzeit-Funktionär Roman Fuchsberger, dessen Verein der bittere erste Abstieg in die 1. Klasse seit rund 45 Jahren droht!