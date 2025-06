Skistar Max Franz: „Das war richtig geil“

Golf-Euphorie im Salzburger Land! Tausende Zuschauer stürmten am Finaltag der Austrian Alpine Open den GC Gut Altentann in Henndorf am Wallersee. Unter den Fans waren auch Skistar Max Franz mit Freundin Marina, Michael Walchhofer mit Ehefrau Barbara und Fußball-Torhüter Alex Schlager mit Bruder Michael.