Jennifer Lopez zeigt Ben Affleck, was ihm entgeht

Ganz nach dem Motto: „Schau her, Ben, was dir hier entgeht!“, warf sich die Sängerin und Schauspielerin in dem weißen Kleid mit XXL-Dekolleté und langem Beinschlitz des Luxus-Labels Chloe in eine verführerische Pose, die die Vorzüge ihres sexy Bodys perfekt betonte.