Affleck ausgezogen: J.Lo sucht nach neuem Haus

„Ben ist bereits ausgezogen und sie müssen wahrscheinlich das Traumhaus verkaufen, nach dem sie zwei Jahre lang gesucht haben“, so die Quelle. Laut „TMZ“ soll Ben Affleck aktuell ohne seine Frau in einem Haus im Stadtteil Brentwood in Los Angeles wohnen. Lopez hingegen soll am Dienstag alleine auf Haussuche in Beverly Hills gewesen sein.