Hotels blicken mit Sorge auf die kommende Saison

Drittstaatenkontingent soll erhöht werden

Zudem haben die Kärntner Beherbergungsbetriebe noch immer Schwierigkeiten bei der Personalsuche. „Am heimischen Arbeitsmarkt sind keine mehr zu bekommen“, sagt Wolfgang Kuttnig, Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKK. Schätzungen gehen davon aus, dass für die heurige Saison rund 2000 Arbeitskräfte in der Branche fehlen. Daher fordern die Branchenvertreter einmal mehr, dass das Drittstaatenkontingent erhöht wird. Das Personalproblem und die hohen Kosten dämpfen die Stimmung in Kärntens wichtigstem Wirtschaftsfaktor massiv. Und mit all den Erschwernissen sei auch die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr.