Heftige Kollision zwischen Motorrad und E-Bike

Gegen 13.10 Uhr wollte ein 84-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem E-Bike im Ortsgebiet von Gleinstätten vom Kirchenweg kommend die L615 überqueren. Laut Zeugenaussagen missachtete er dabei das Vorschriftszeichen „Halt“ und fuhr ohne anzuhalten in die L615 ein. Zur selben Zeit fuhr ein 69-Jähriger aus Klagenfurt mit seinem Motorrad auf der L615 in Richtung Süden. Es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuglenker wurden zu Boden geschleudert und verletzt. Der 84-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 12, der 69-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das LKH Wagna eingeliefert.