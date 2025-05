Taschendieb in Graz auf frischer Tat ertappt

Am Samstag klickten für einen 17-Jährigen die Handschellen. Der Hintergrund: Gegen 12 Uhr entriss er einer 84-Jährigen in der Grazer Pestalozzistraße ihre Handtasche. Die Pensionistin war gerade am Gehsteig unterwegs, als der Tatverdächtige ihr mit dem E-Scooter entgegen raste und im Vorbeifahren die Tat beging. Er flüchtete in eine vorerst unbekannte Richtung.