VW Polo: Generation 6 bekommt mehr Strahlkraft

Neuerungen finden sich auch im Innenraum des Polo. Zur generellen Serienausstattung gehört nun ein „Digital Cockpit“ mit 8,0 Zoll Bildschirmdiagonale, zudem gibt es in der Mittelkonsole einen 6,5-Zoll-Touchscreen für den Infotainment-Komplex mit Audiosystem und Bluetooth-Schnittstelle. Zur generellen Serienausstattung gehören außerdem eine Klimaanlage, elektrische Außenspiegel, 4-fach Fensterheber sowie eine Instrumententafel mit geschäumtem Oberflächenmaterial. Weitere Neuheiten des Polo sind ein in der Fahrersitzlehne untergebrachter Center-Airbag sowie das Multifunktionslenkrad. Neu für die Basisausstattung ist ein Spurhalteassistent, optional hinzugekommen ist zudem der „IQ.Drive Travel Assist“. Darin enthalten ist ein Abstandstempomat, der nicht nur das Tempo auf den Vordermann, sondern außerdem auch an Tempolimits und dank Einbindung von GPS-Daten an den Straßenverlauf anpasst.