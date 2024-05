Chats offenbaren: Fall Anna wird zur Horror-Causa

Über geplante Verbrechen ausgetauscht

Und dabei wurde schier Unfassbares offenkundig: Die mutmaßlichen Täter unterhielten sich über diverse Messenger-Dienste ausführlich über geplante und bereits durchgeführte abscheuliche Verbrechen an Anna und an weiteren Mädchen; oft gespickt mit Bildern und Videos von den Opfern – in demütigenden Situationen; bei sexuellen Handlungen oder wenn sie sich übergeben mussten.