Anna: „Sie haben so viel in mir kaputt gemacht“

„Ich dachte, ich würde ihnen nie entkommen“

Bloß wenig will sie über die grauenhaften Dinge, die sie im vergangenen Jahr erleben musste, sprechen. Zu tief sind die seelischen Wunden, die Anna (Name geändert) durch die Taten, die 17 Jugendliche im Alter von 13 bis 19 an ihr begangen haben, davongetragen hat; zu groß ihre Scham über das an ihr Verbrochene.