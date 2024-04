12-Jährige missbraucht: 8 Verdächtige amtsbekannt

In einigen Familien habe es auch Gefährdungsmeldungen gegeben – wegen Vernachlässigung, psychischer und physischer Gewalt gegenüber den Kindern. „In den Fällen, in denen der Kinderschutz nicht gewährt werden konnte, haben wir eingegriffen“, betonte Pöschmann. „Es finden nun Gefährdungsabklärungen statt. Es geht um die Frage, was brauchen die Jugendliche nun, um ihr Verhalten zu ändern“, so die Sprecherin der MA 11. Die Maßnahmen dafür werden individuell auf den Betroffenen abgestimmt, möglich seien zum Beispiel verschiedene Therapieangebote oder Anti-Gewalt-Trainings.