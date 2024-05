Revolution für die Zukunft

Ein lautstarker Weckruf sollte allerdings sein, dass sich nur 14% dieser in der Corona-Zeit so oft vergessenen Gen Z von der Politik gut vertreten fühlt. Mit dem Vertrauen in die Politik ist es mit lediglich 19% ähnlich schlecht bestellt. Und die wahre Gefahr ist, dass unsere Politiker so nicht nur das Vertrauen in sie selbst, sondern auch in die Demokratie und die so notwendige Beteiligung an ihr verspielen.