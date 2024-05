Uber künftig in allen Bundesländern vertreten

Uber fährt aufs Land: Der Österreich-Ableger des US-Fahrdienstvermittlers rollt seine App österreichweit aus. Taxifirmen sind willkommen, sagte Austro-Geschäftsführer Martin Essl am Mittwoch in Wien. So starte die App aktuell für Vorarlberg und Kärnten sowie Eisenstadt. St. Pölten werden in den kommenden Wochen folgen. Somit sei Uber in allen Bundesländern vertreten – zehn Jahre nach dem Start in Wien.