Nintendo-Museum eröffnet: Das sind die Highlights

Bei den Nintendo Classics wird es richtig retro

Bei einer Art digitaler Version des traditionellen Kartenspiels Hanafuda können die Besucher zudem mit Smartgeräten nach Motiven suchen, die auf den Boden projiziert sind. Ein Knaller ist Zapper & Scope, ein lichtbasiertes Schießspiel, das an die in den 70er-Jahren von Nintendo zu Schießständen umgebauten Bowlinghallen erinnern soll. Auf einer riesigen, kinoartigen Leinwand kann man mit Zapper und Super Scope auf Marios Widersacher ballern und sich dabei auch mit anderen Besuchern messen. So richtig nostalgisch geht es im Bereich Nintendo Classics zu, wo die Besucherinnen und Besucher – zeitlich beschränkt – fast wie in alten Tagen auf Konsolen mehr als 80 NES-, Super NES oder Nintendo 64-Spiele ausprobieren können, darunter „Mario Kart“, „Donkey Kong“ und „The Legend of Zelda“.