LIVE ab 14.30 Uhr: Altach muss gegen SK Rapid ran!

„Wir wissen nicht, was auf uns zukommt!“

Bei Rapid lag nach der erfolgreichen Europacup-Reise in die Türkei der volle Fokus auf dem ersten Auswärtssieg in der Liga in der laufenden Saison. Nach dem Rückflug direkt nach dem Spiel am Mittwoch genoss Grün-Weiß einen zusätzlichen Tag Erholung, ehe es am Samstag per Flieger via Friedrichshafen ins Ländle ging. Dort wartet ein Gegner ohne fixen Trainer.