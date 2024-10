Neuer Trailer stimmt auf „Diablo 4“-Add-on ein

In der ersten Erweiterung für „Diablo 4“ verschlägt es die Spieler in ein mysteriöses Dschungelreich, in dem der Dämon Mephisto sein Unwesen treibt und Hass sät. Im Trailer stellt Blizzard die Story der Erweiterung näher vor – unterlegt mit einer durchaus polarisierenden Musikauswahl. In den sozialen Medien wird der gewählte Song oft als unpassend gegeißelt.