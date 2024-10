LIVE ab 14.30 Uhr: LASK gegen Austria Klagenfurt

„Da gehört mehr Disziplin her, mehr Klarheit!“

Bei aller Bewunderung für den Wiener strebt Schopp dann aber doch drei Zähler für den LASK an. „Wir spielen daheim, nehmen aus dem letzten Spiel sehr viel mit und werden es wieder besser machen. Die Mannschaft ist sich bewusst, dass wir punkten müssen“, betonte Schopp und nahm seine Truppe nach einem Monat im Amt in die Pflicht: „Ich bin in meiner Erwartung schon weiter, daher bin ich so streng. Da gehört mehr Disziplin her, mehr Klarheit. Wir müssen mehr Pläne machen.“