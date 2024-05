Hitzebelastung wird 2050 viel mehr Betagte treffen

„Die Weltbevölkerung altert in einem beispiellosen Tempo“, so die Forscher. „Die Zahl der über 60-Jährigen wird sich Prognosen zufolge bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts ungefähr verdoppeln“, nämlich von 1,1 Milliarden im Jahr 2021 auf fast 2,1 Milliarden im Jahr 2050. Durch die alternde Bevölkerung und steigende Hitzebelastung entstünde ein „erheblicher Zusatzbedarf an Sozial- und Gesundheitsdiensten“, erklären die Wissenschaftler.