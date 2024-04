Plastik, Hitze, Artensterben: Die größten Gefahren

Tausende Schöpfungsbewahrer in Österreich

Stellvertretend für Tausende Schöpfungsbewahrer, die in Österreich im Stillen, aber beharrlich ökologisch Gutes tun, sei der Biobauer Alfred Grand aus Absdorf im Herzen des Tullnerfelds (NÖ) vor den Vorhang gebeten. Er hütet mit unvorstellbarem Idealismus seine „Grand Farm“, ein kleines Universum für sich. Herzstück der Gemüseproduktion, bei der jedes einzelne Pflanzerl – ganz ohne Traktoren (!) – von Hand gezogen wird: harmonische Kompostierung und Bodenveredelung mit heimlichen Verbündeten in den Tiefen der Erde, nämlich fleißigen Regenwürmern! Biomarktgärtnerei inklusive!