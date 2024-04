Erster Hitzetag als Fall für die Geschichtsbücher

Kopf-an-Kopf-Rennen um den Temperaturrekord

Aber halt! Gestern war der 7. April. Ein Tag, an dem eigentlich noch die Winterreifenpflicht gilt. Aber eben auch ein Tag, der nunmehr Eingang in die meteorologischen Geschichtsbücher gefunden hat. Denn noch nie wurde so früh im Jahr ein echter Hitzetag registriert und der bisherige Rekord geradezu pulverisiert: Am 17. April 1934 verzeichneten Meteorologen in der Stadt Salzburg 30 Grad, heuer wurde die Marke gleich um zehn Tage unterboten.