Hamas hat Kontakt zu Geisel-Bewachern verloren

„Explosionsgeräusche hören nicht auf“

Die israelische Armee kämpft derzeit sowohl im Süden als auch im Norden des Gazastreifens (siehe Video oben). So wurden am Montag die Angriffe auf Rafah an der Grenze zu Ägypten verstärkt. Anrainerinnen und Anrainer berichteten von dem Kapern einer wichtigen Verkehrsader und von Toten bei einem Luftangriff auf ein Haus. „Die Situation ist furchtbar und die Explosionsgeräusche hören nicht auf“, sagte ein 57-jähriger Bewohner.