Neuer Höchstwert bei Zahl der Binnenvertriebenen

Binnenvertriebene in Gaza und Syrien

Im Gazastreifen befinden sich seit dem verheerenden Angriff der radikalislamischen Terrororganisation Hamas auf Israel im Vorjahr und der darauf folgenden Offensive der israelischen Armee laut UN-Schätzungen rund 1,7 Millionen Menschen auf der Flucht. In der Ukraine galten Ende 2023 rund 3,7 Millionen Menschen als Binnenflüchtlinge, in Syrien 7,2 Millionen.