Ernste Sache! Das soll der neue VSV-Trainer werden

Tuomie, der mit einer Deutschen verheiratet ist, in Bremerhaven lebt und gut Deutsch spricht, führte ja Ritten (It) in der abgelaufenen Saison zum Meistertitel in der Alp-Hockey-Liga, dazu wurde man auch italienischer Meister. Tuomie soll auch gleich einen Stürmer aus Ritten mitbringen: Ethan Szypula (27). Der 27-jährige Kanadier hat viel Speed, ist technisch stark – er war der überragende Spieler der Südtiroler, verbuchte in 42 Partien 19 Tore und 48 Assists.