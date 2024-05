In Villach ist auch ein Meistertrainer im Gespräch

War Assistent von Stewart

Der 56-jährige Amerikaner (mit deutschem Pass) war zehn Jahre lang als Assistent oder Cheftrainer in der deutschen Topliga DEL tätig. In Augsburg war er von 2016 bis 2018 Assistent von Ex-VSV-Crack Mike Stewart – und hat diesen anschließend beerbt. Und in der abgelaufenen Saison hat Tuomie eben den Südtiroler Klub Ritten zum Titel in der Alps Hockey Liga geführt – mit einem 4:0-Sweep im Finale über Cortina. Anschließend war er mit seinem Dienstauto der „Rittner Buam“ bereits in Villach, hat sich dort alles angesehen.