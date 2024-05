Wo in NÖ ein neuer Nationalpark sprießen soll

Ein mächtiger Greifvogel gleitet lautlos über unsere Köpfe. Und am weiten Horizont ist die Silhouette eines Schwarzstorches zu sehen. Irgendwo und irgendwann wird der ebenso edle wie rare Vogel am Dobrabach landen. Und irgendwo über unseren Köpfen hat er in einer uralten Krone sein Nest gezimmert. „Es ist ein besonderes Naturparadies, das wir hier in aller weihevollen Stille und Schönheit hüten dürfen“, flüstert Markus Reichenvater, besonnene Chef der Windhag’schen Stipendienstiftung, dessen Naturwälder und Biofelder sich rund um das Schloss Waldreichs harmonisch in das Wunderwerk schmiegen.