Die letzte Generation und die „letzte Generation“

Wer mit der Vermehrung von Stau-Abgasen vor dem Klimawandel warnen will, der will auch Kanzler Nehammer aufwecken, indem man aufs Geratewohl irgendwo in seinem Wohnbezirk um 4:30 Uhr Radau schlägt und auf einen Zufallstreffer hofft, will mit einem blockierten Innenstadt-Supermarkt auf Lebensmittelnöte der Armutsgefährdeten aufmerksam machen und will im Burgtheater dem „Faust“ mit 45 Minuten Klimapredigt noch ein paar dramaturgische Längen hinzufügen.