Geistiger Eigenbeschuss vor laufender Kamera

Was wurde eigentlich aus Alfons Haider? Eine Frage, die sich in diesem Land keiner außer Haider selbst stellt, beantworten wir dennoch: Er sitzt in einer Fernsehdiskussion (vermutlich weil er eingeladen worden ist, wobei man es am Ende bei ihm nicht weiß) – und redet über aktuelle Themen, zu denen sich bislang kaum jemand gefragt hat: Was würde Alfons Haider darüber denken. Zuletzt eben bei Wild Umstritten auf Puls24. Da erfahren wir allerhand über Haider.