Diese Punkte fordert Vorarlberg von Asylwerbern

Das Bundesland Vorarlberg führt ab 1. Juni eine Kodex-Vereinbarung für Asylwerber ein. Flüchtlinge sollen sich per Unterschrift selbst zur Teilnahme an Deutsch- und Wertekursen sowie zu einer gemeinnützigen Tätigkeit verpflichten, wie Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gab.