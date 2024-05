Naturschauspiel in sagenhafter Landschaft

Gedenktafel an ein Opfer der Nationalsozialisten

Auf dem Weg zum Wasserfall folgt man von der Kirche ausgehend zunächst der Dorfstraße. Die Strecke führt an idyllischen Blumenwiesen, einem Trinkwasserbrunnen sowie einer zum Bücherschrank umfunktionierten Telefonzelle vorbei. Dort befindet sich auch ein sogenannter Erinnerungsort – eine Infotafel weist auf das Leben der 1889 in St. Anton i. M. geborenen Rosa Stüttler hin. Als Tochter einer ledigen Mutter und in ihrer geistigen Entwicklung beeinträchtigt, war bereits der Start ins Leben schwierig für sie. Rosa Stüttler wurde schließlich im Armenhaus in Bartholomäberg untergebracht und fiel später in der Anstalt Niedernhart in Linz dem „Euthanasieprogramm“ der Nationalsozialisten zum Opfer. Ihr Sterbedatum ist mit 3. September 1942 im Taufbuch ihrer Heimatgemeinde vermerkt.