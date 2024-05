„Gibt keinen Einsatz, den ich nicht erlebt habe“

Es war ein Geistesblitz in einem langen Nachtdienst auf der Rotkreuz-Dienststelle: Der Welser Lehrer und Notfallsanitäter Daniel Lieb hatte die Idee, Schüler der HBLW Wels für den Dienst an der guten Sache in der roten Jacke zu begeistern – und sie im Unterricht zu Rettungssanis auszubilden.