Autofahrer „schoss“ beim Ausparken einen Biker ab

Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land lenkte am Sonntag gegen 16 Uhr sein Motorrad im Gemeindegebiet von Steinerkirchen an der Traun. Seine 11-jährige Tochter befand sich als Beifahrerin auf dem Motorrad. Zeitgleich parkte ein 23-Jähriger, ebenfalls aus Wels-Land, seinen PKW aus einer Hausausfahrt aus und übersah das von rechts kommende Motorrad. Durch den Zusammenstoß verlor der 41-Jährige die Kontrolle über das Motorrad und stürzte.



Offene Fraktur erlitten

Er erlitt durch den Unfall eine offene Fraktur am rechten Fuß und an der Ferse. Die Tochter erlitt leichte Verletzungen im Bereich des linken Knies. Ein Schutzhelm wurde ordnungsgemäß verwendet. Das Mädchen wurde mit der Rettung in das Klinikum Wels verbracht, sein Vater wurde vom Rettungshubschrauber in dasselbe Krankenhaus geflogen. Ein Alkotest verlief bei beiden Lenkern negativ.