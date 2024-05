Biker überholt trotz Verbot und streift L17-Auto

Biker am Bein verletzt

Trotz eines Ausweichmanövers des Motorradfahrers konnte die Kollision nicht mehr verhindert werden. Der Motorradfahrer touchierte den linken Bereich des entgegenkommenden Fahrzeuges und kam in weiterer Folge am rechten Fahrbahnrand zu Sturz. Die Unfallbeteiligten wurden vom ÖRK erstversorgt. Der Motorradfahrer wurde mit Verletzungen am Bein ins KH Oberndorf eingeliefert. Die Alkotests verliefen negativ.