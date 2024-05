Zwei Teenager bei Mofa-Ausfahrt schwer verletzt

Der 15-Jährige war am Montag gegen 17.30 Uhr in Wels mit seinem Mofa unterwegs, am Sozius saß ein 14-Jähriger (beide aus dem Bezirk Wels-Land). An der Kreuzung der Frühholzgasse mit der Eferdinger Straße hielt der Lenker sein Mofa an. Als er langsam wegfahren und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte, kollidierte er mit dem Pkw eines 29-jähriges Eferdingers.