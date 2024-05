Bergwanderung von Vater und Sohn endete dramatisch

Ein 50-Jähriger und sein 16-jähriger Sohn, beide aus dem Bezirk Liezen, wanderten am Sonntag auf den 1953 Meter hohen Plassen. Die beiden starteten am Morgen ihre Wanderung in Hallstatt und stiegen zu Fuß über den Salzberg zu ihrem Zielgipfel auf. Gegen 12 Uhr entschieden sie auf der Nordseite in Richtung Gosau abzusteigen und über einen anderen Weg zurück nach Hallstatt zu gehen.