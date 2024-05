Familie Katona zeigt, wie es funktionieren kann

BAST fährt ab 1. Juli auch im Bezirk Mattersburg

Ab 1. Juli wird das BAST auch auf den Bezirk Mattersburg ausgeweitet. Auch in den bestehenden Gebieten kann sich die Bevölkerung ab dann über Neuerungen freuen. Die Bedienzeiten werden von Montag bis Freitag auf Samstag und Sonntag ausgeweitet. Flächendeckend, also auch in den Bezirken Eisenstadt, Eisenstadt-Umgebung und Neusiedl am See, soll der BAST ab 2025 unterwegs sein.