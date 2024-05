Hochbetrieb in neuem Herzkatheter-Labor

Tagsüber Akutversorgung von Herzinfarkten

Neu ist weiters, dass tagsüber zunehmend auch akute Herzinfarkte in der Oberwarter Kardiologie behandelt werden können. Ab den Abendstunden und an Wochenenden greift man auf das bestehende Netzwerk, bestehend aus den Krankenhäusern in Eisenstadt, Wiener Neustadt und Graz zurück. „Ab dem kommenden Jahr wollen aber auch wir als zusätzlicher Standort unseren Beitrag zum so genannten STEMI-Netzwerk leisten und so die Schnellversorgung von Herzinfarkten tageweise auch in der Nacht und an Wochenenden in der ganzen Region weiter verbessern“, kündigt Ochsenhofer an.