Hier wird der Song Contest zum Erlebnis

Am Donnerstag steht die österreichische Kandidatin beim Eurovision Song Contest in Malmö, Schweden, im zweiten Halbfinale auf der Bühne und rittert um den Einzug ins große Finale am Samstag. Mit dem Song „I will rave“ will Kaleen den Sieg nach Udo Jürgens (1966) und Conchita Wurst (2014) ein drittes Mal nach Österreich holen. Obwohl die Oberösterreicherin nicht zum Favoritenkreis zählt – das tun die Acts aus Kroatien, Schweiz und Italien – ist Wien dennoch im Song-Contest-Fieber.