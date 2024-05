Conchita und weitere Songcontest-Sternstunden

Auf Halbfinal-Aus folgte Flaute und dann frischer Wind

An die Tage beim Songcontest in Tel Aviv hat sie schöne Erinnerungen: „Vor so einem großen Publikum einen Song zu präsentieren, war schon etwas Besonderes“, sagt sie – auch wenn der ganz große Erfolg ausblieb: „Natürlich war es nicht schön, als Vorletzte im Halbfinale auszuscheiden und ich hatte danach auch eine kurze Flaute in meiner Karriere“, erinnert sie sich. „Aber mein Ziel ist trotzdem das gleiche geblieben wie davor: Musik machen – was anderes wollte ich nie.“