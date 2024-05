Gunners bewahrten kühlen Kopf und haben Matchball

Monroe fixierte Sieg im „Krimi“

Aber die Burgenländer steckten im Schlussviertel auch noch das 5. Foul von Derrek Brooks weg, behielten in der „Crunch-Time“ kühlen Kopf. Und haben am Donnerstag in Traiskirchen bereits den ersten Matchball zum Finaleinzug! Weil an der Seite des überragenden Sebastian Käferle auch Magdy Abou-Ahmed wuchs, weil Kris Monroe nach Traum-Assist von Daniel Köppel drei Sekunden vor Schluss den 67:66-Sieg fixierte.