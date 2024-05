1200 Sängerinnen und Sänger in Klagenfurt

Bereits zum achten Mal lockt die Lange Nacht der Chöre in die Landeshauptstadt. Ab 19.30 Uhr werden 14 Orte zum Konzertraum: Gesungen wird auf dem Domplatz, im Spiegelsaal der Landesregierung, im Kärnten Museum, in der Markuskirche, im Burghof, in der Burgkapelle, in der BKS-Passage, am Rooftop des Hotels Moser Verdino, im Bamberger Innenhof, im Palais Orsini-Rosenberg, in der Goldenen Gans, im Wappensaal, am Pfarrplatz der Stadtpfarrkirche und im Verwaltungsgebäude in der Mießtaler Straße 1.