Tritt sie wieder an? Finale in der K(ahr)-Frage

Bürgermeister-Loge an Bedürftige

Erst heute bei der Bezirkskonferenz der KPÖ Graz, zu der ins Volkshaus in der Lagergasse mehr als 300 Mitglieder geladen sind, wird sie ihre Pläne öffentlich kundtun. Gestern deutete allerdings noch nichts darauf hin – der obligatorische Anruf in ihrem Büro wurde höflich abgeschmettert, auf Facebook startete Kahr den Aufruf, dass sie ihre Bürgermeister-Loge in der Oper und im Schauspielhaus schon traditionell an finanziell benachteiligte Grazer zur Verfügung stellt.