Der Tag der Länderchefs kostete satte 50.000 Euro

Wie berichtet, trafen sich die Chefs der Bundesländer am 6. Juni zu ihrer Tagung im Luxushotel Krallerhof in Leogang – Ankunft um 15 Uhr am Donnerstag, Abreise am Freitag um 14 Uhr. Die Beantwortung einer Anfrage der Grünen wirft nun Licht ins Kostendunkel.